أسامة أبو السعود

استقبل وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم د.فهد الضاعن وفداً من محاكم الأسرة في دولة قطر، وتم خلاله عرض آلية العمل في القطاع والإدارات التابعة والجهود المبذولة في سبيل خدمة الجمهور.

وبعد ذلك كانت هناك جولة ميدانية تعريفية تم خلالها الإطلاع على آلية انجاز المعاملات في القطاع، وفي ختام المقابلة قام الوكيل المساعد بتقديم الهدايا التذكارية وتزويد الضيوف ببعض مطبوعات القطاع.

تأتي هذه المقابلة على هامش زيارة وفد قضائي قطري رفيع المستوى لوزارة العدل لتبادل الخبرات مع أشقائهم في البلاد .