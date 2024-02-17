تواصل وزارة التربية إجراءاتها لتطبيق البصمة على جميع العاملين فيها وبمختلف قطاعاتها وقيادييها، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان البصمة تشمل قياديي الوزارة كافة، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ مدراء عموم المناطق التعليمية بأخذ البصمة التعريفية والالتزام فيها .

وأوضحت المصادر أن جميع الوكلاء المكلّفين في القطاعات تشملهم ايضاً البصمة لاسيما وأنهم مدراء إدارات مركزية في مراكز أعمالهم الأصلية، مؤكدةً انه لا يوجد أي استثناء في هذا الجانب والجميع سواسية في تطبيق نظام البصمة .

من جانب آخر دعت كلية التربية بجامعة الكويت وزارة التربية للمشاركة في المؤتمر الأول "التحول الرقمي في التعليم بدولة الكويت" والذي يقام في الرابع من مارس المقبل .

وطلبت كلية التربية في كتاب وجهته لوزارة التربية وتلقت "الأنباء" نسخة منه، المشاركة في المؤتمر من خلال ترشيح 30 من المعلمين ورؤساء الأقسام إضافة الى 3 من مديري ومديرات المدارس و3 من الموجهين الفنيين من كل منطقة تعليمية .

وحددت الكلية ايضاً 10 من المعلمين ورؤساء الأقسام ومدير ومدير مساعد من مدارس التعليم الخاص و5 معلمين ورؤساء أقسام ومدير ومدير مساعد من إدارة التعليم الديني .