أرسلنا لـ«التعليم العالي» 2400 شهادة صادرة من الخارج للفحص والتدقيق منذ 2018



مريم بندق



أوضح مراقب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية ليس الجهة المخولة بفحص الشهادات الدراسية وإنما المسؤولية الأساسية تقع على وزارة التعليم العالي.



جاء ذلك ردا على سؤال حول نتائج ما نشر حول تكليف الديوان للوزارات بفحص الشهادات الدراسية الصادرة من الخارج منذ العام 2000 حتى الآن.



وقال المراقب إن الديوان شارك في فريق عمل وتلخصت مهمته في إرسال الشهادات الصادرة من خارج الكويت لوزارة التعليم العالي وذلك للتأكد من صحتها.



وكشف عن أن الديوان منذ العام 2018 أرسل لوزارة التعليم العالي 2400 شهادة دراسية للفحص والتدقيق صادرة من دول تم تحديدها من قبلهم.



وأعلن أن الفحص والتدقيق شمل أيضا شهادات الدكتوراه والماجستير وتم اكتشاف بعض الشهادات المزورة التي سحبت ونتج عن ذلك الحرمان من البدلات المالية والعزل من الوظيفة لمزور شهادة طبية.



وأكد أن أهم النتائج المحققة «التخوف» ومنع تقديم أي شهادة مزورة.