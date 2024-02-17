

مريم بندق



قال مصدر في تصريح لـ «الأنباء» إن لائحة البعثات الجديدة أجازت حق الابتعاث لجميع حالات أصحاب الهمم سواء كانت الإعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة ودون تحديد نسبة مقاعد أو شروط.



وأوضح أنه في الوقت نفسه ورد في قانون الإعاقة المادة رقم 11 نص يوضح أنه «تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في جميع الجهات الحكومية، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة».



وأضاف أن ذلك يتطلب إضافة فقرة إلى لائحة البعثات بالنسبة للمعاقين تفيد بأن الابتعاث لهم يتم وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة لضمان حقوق أصحاب الهمم.