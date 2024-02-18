

أعرب مدير عام نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات سيف المطيري عن سعادته بتحقيق متسابقي النادي مراكز متقدمة في منافسات الجولة الخامسة من البطولة العربية لـ «دراغ ريس 2024» في العاصمة القطرية الدوحة.



وقال المطيري إن متسابقي النادي أثبتوا قدرتهم على صعود منصات التتويج والتفوق في مختلف مسابقات البطولة، مشيرا إلى أن المشاركة في مثل هذه البطولات تعطي المتسابق خبرة للتنافس في مختلف البطولات.



وأعرب عن شكره وتقديره لنادي سباق السيارات والدراجات النارية القطري على حسن التنظيم والاستقبال، معربا عن تمنياته في تحقيق المزيد من الإنجازات لاسيما ان هناك جولة أخيرة لهذه البطولة.



وحقق متسابقو نادي باسل الصباح مراكز متقدمة في عدد من فئات البطولة العربية لـ «دراغ ريس 2024» والتي انطلقت في يناير الماضي وتختتم الأسبوع المقبل.