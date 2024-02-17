التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي على هامش الدورة الـ 60 لمؤتمر ميونيخ للأمن، والتي تعقد أعمالها في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 16 إلى 18 الجاري.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية، ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.



كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.



كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية وشؤون المغتربين الأردني د.أيمن الصفدي.



وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه تعزيز العمل الثنائي في جميع المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.



والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية سريلانكا علي صبري.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.



كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.



والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس «مركز بان كي مون العالمي للمواطنة» بان كي مون.



وقالت الخارجية في بيان لها إن اللقاء استعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.



كما تم استعراض أهمية دور «مركز بان كي مون» بدعم التنمية المستدامة والسلام بالعالم وحماية المواطنين في شتى أنحاء العالم والعمل على تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والدفاع عن حقوقها وحقوق الأطفال والشباب بالإضافة إلى اندماج المرأة والشباب في المجتمعات.



كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.



وجرى خلال اللقاء استعراض فرص تطوير علاقات التعاون الثنائية بين دولة الكويت وإقليم كردستان العراق، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.