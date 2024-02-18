الفودري: خدمة دعم الحياة تقدم في الكويت لجميع المرضى مجاناً ودون تفرقة



عبدالكريم العبدالله



أعلن وزير الصحة د.أحمد العوضي عن توافر 7 مراكز لـ «إيكمو» (دعم الحياة خارج الجسم) في الكويت، تشرف عليها مجموعة من خيرة الأطباء ذوي الخبرة والمكانة العلمية المرموقة.



وقال العوضي، في كلمته خلال مؤتمر «دعم الحياة خارج الجسم» لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا العاشر والذي تستضيفه الكويت لأول مرة، إن الاستثمار في رأس المال البشري أحد أهم المقومات الأساسية في بناء المجتمعات وجوهر عملية التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا الاستثمار في مقدمة أولويات صناع القرار في «الصحة»، مبينا انه تم التركيز من خلال استراتيجية الوزارة على عملية التدريب المحلي وتأهيل المدربين من خلال التعاون مع المراكز العالمية والدورات المحلية المعتمدة من منظمة دعم الحياة خارج الجسم (الإيلسو) التي تعمل بشكل مستقل منذ سنوات.



وأشار إلى أنها قامت بتدريب وتأهيل أكثر من 300 عضو من أعضاء فريق «الايكمو» المتعدد التخصصات، لافتا إلى أن هذا التدريب المكثف نتج عنه التوسع في خدمة دعم الحياة خارج الجسم في الكويت، كما أن المؤتمر شهد تقديم 120 موضوعا علميا من قبل 70 محاضرا من مختلف دول العالم، ويتضمن تقديم ونشر 60 ورقة علمية تم اختيارها بدقة، فضلا عن تقديم سبع ورش عمل لتطوير مهارات وخبرات أكثر من 140 عضوا لفريق «الايكمو» من كل دول العالم.



من جانبها، قالت رئيسة المؤتمر ورئيسة مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في الوزارة د.هدى الفودري إن انعقاد المؤتمر في الكويت دليل على ثقة منظمة دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا في القطاع الصحي بالكويت، وبالأخص المستوى العالي الذي تم الوصول إليه ممثلا بمركز «الايكمو» في وزارة الصحة.



ولفتت الفودري إلى أن مركز «الايكمو» في مستشفى العدان حصل على جائزة للتميز الذهبي من منظمة «الإيلسو» عام 2020 كأول مركز يحصل على هذه الجائزة في الكويت، ومؤخرا حصل مركز «الإيكمو» في مستشفيي الأميري وجابر على نفس الجائزة، مشيرة إلى حصول مركز تدريب «الإيكمو» في مستشفى العدان على الاعتماد من «الايلسو» عام 2022، ما يدل على جودة التدريب الطبي المقدمة في المركز الذي قام بتأهيل أكثر من 300 طبيب وممرض وفني على مدار أربع سنوات ليكونوا جزءا من فريق دعم الحياة الذي يقدم الخدمة للمرضى.



وأكدت أن الكويت حاضنة لجميع الجنسيات وهي بلد الإنسانية، حيث تقدم خدمة دعم الحياة لجميع المرضى من غير تفرقة وبالمجان، كما توفر فرص العمل والتدريب وتطوير المهارات للطواقم الطبية من جميع الجنسيات.



واشادت بمشاركة خبراء في مجال دعم الحياة من أكثر من 20 دولة من أجل تبادل الخبرات، لافتة إلى أن البرنامج العلمي يضم أجزاء مخصصة لاستخدام خدمة دعم الحياة في تخصصات متعددة، مثل التخدير وزراعة الأعضاء والقلب وجراحة القلب والنساء والولادة والأطفال والأطفال الخدج وغيرها من التخصصات.