أسامة دياب



بمناسبة انطلاق «بازار الجود» الخيري الدولي لصالح اطفال قطاع غزة غدا الاثنين، شكر سفير فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على الدعم المتواصل والدائم الذي تقدمه لفلسطين وشعبها ولقضيتها. كما توجه طهبوب بالشكر والتقدير إلى «النادي الديبلوماسي الدولي» على «هذه المبادرة الإنسانية والمهمة تجاه اطفال قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لعدوان شرس من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأدى حتى اللحظة الى استشهاد نحو 28 ألف شخص واصابة وفقدان اكثر من 70 الف مواطن غالبيتهم من الاطفال والنساء».



وشكر طهبوب جمعية الهلال الاحمر الكويتي «على مشاركتها واشرافها المالي على هذا البازار وتكفلها بمتابعة ارسال ريع البازار لصالح اطفال القطاع الحبيب».



وقال طهبوب ان «سفارة دولة فلسطين ستشارك في هذا البازار إلى جانب اكثر من 60 سفارة معتمدة في الكويت وأكثر من 40 شركة من كبريات الشركات الكويتية وغير الكويتية التي هبت مشكورة للمشاركة في هذه الحملة الإنسانية تجاه أطفال القطاع الحبيب».



وأضاف ان «سفارة دولة فلسطين ستعرض في جناحها عددا كبيرا من المنتجات الفلسطينية الغذائية والتراثية والحرفية».



من ناحيتها، قالت إيفتا بالميلي، زوجة السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميلي، التي تشارك في هذا البازار مع نحو 27 لوحة رسمتها هي وابنها ليوناردو البالغ من العمر 5 سنوات، «بالنسبة لي من المهم جدا دعم هذه المبادرة الإنسانية، خاصة كأم».



وأضافت بالميلي «بالنسبة لنا، كأمهات، أطفالنا هم الأشخاص الأكثر حبا والأكثر أهمية في العالم، ومن خلال هذه المبادرة، يمكننا أن نشارك حبنا مع أطفال غزة، الذين يحتاجون إليه بشدة».



وتابعت «في الأشهر الثلاثة الماضية، وللمساهمة في البازار، قمت برسم عدة لوحات، بعضها مع ابني البالغ من العمر 5 سنوات. لقد قمت أيضا بحياكة بعض الجوارب والقبعات والحقائب».



وقالت بالميلي: «تشترك كل من سويسرا والكويت في تقليد طويل في تعزيز السلام والمساعدة الإنسانية، وبالنسبة لي، كزوجة السفير السويسري في الكويت، يمثل هذا البازار فرصة لإظهار تضامننا من خلال هذه اللفتة».