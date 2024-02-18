ليلى الشافعي



بــرعاية وحضور وزير شؤون الديـــوان الأميــري رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد الشيخ محمد العبدالله، شاركت الهيئة العامة لشؤون القصر في معرض «أغلى وطن»، والذي اختتم فعالياته أمس بتنظيم من مكتب الشهيد بمناسبة الأعياد الوطنية.



واستقبل مدير عام الهيئة م.حمد البرجس وزير شؤون الديوان الأميري في جناح الهــيئة بالمعرض، حيث قدم له شـــرحا عن الهيئة ودورها وتـــطورها وطبيعتها وخدماتها المتنوعـــة والشرائح المستفيدة منها، مبينا أن مشـــاركة الهيئة في المعرض جاءت فـــي إطار الاحتفال بالأعياد الوطنية ولتـــأكيد حـــرص الهيئة على تكثيف أنشطتها وفعالياتها التي تعزز الانتماء وإحياء المناسبات الوطنية.



وأوضـــح البــرجس أن الهيئة سعت لتعريف المواطن والمقيم بالتضحيات التي قدمها أبطال الكويت وإيصال رسالة بأن ذكرى الشهداء الأبرار وبطولاتهم ما زالت خالدة في ذاكرة كل مواطن ولتعزيز قيم الولاء في نفوس أبنائنا من الجيل الحالي الذي لم يعش تلك الفترة، كما أن كوادرنا قاموا خلال مشاركتهم بالمعرض بالتعريف بالهيئة وتطورها وطبيعتها ودورها وخدماتها المتنوعة والشرائح المستفيدة منها عبر توزيع الكتيبات التعريفية والعروض المرئية والشرح المباشر.