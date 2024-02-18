عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية اجراءاتها لتطبيق البصمة على جميع العاملين فيها وبمختلف قطاعاتها وقيادييها، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان البصمة تشمل قياديي الوزارة كافة، مشيرة إلى انه تم إبلاغ مديري عموم المناطق التعليمية بأخذ البصمة التعريفية والالتزام بها. وأوضحت المصادر ان جميع الوكلاء المكلفين في القطاعات تشملهم ايضا البصمة لاسيما انهم مديرو ادارات مركزية في مراكز اعمالهم الأصلية، مؤكدة انه لا يوجد اي استثناء في هذا الجانب والجميع سواسية في تطبيق نظام البصمة.



من جانب آخر، دعت كلية التربية بجامعة الكويت وزارة التربية الى المشاركة في المؤتمر الأول «التحول الرقمي في التعليم بدولة الكويت» والذي يقام في الرابع من مارس المقبل.



وطلبت كلية التربية في كتاب وجهته الى وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، المشاركة في المؤتمر من خلال ترشيح 30 من المعلمين ورؤساء الاقسام، إضافة إلى 3 من مديري ومديرات المدارس و3 من الموجهين الفنيين من كل منطقة تعليمية.



وحددت الكلية ايضا 10 من المعلمين ورؤساء الاقسام ومدير ومدير مساعد من مدارس التعليم الخاص و5 معلمين ورؤساء اقسام ومدير ومدير مساعد من إدارة التعليم الديني. من جانب آخر، أصدرت وكيلة وزارة التربية بالتكليف انوار الحمدان قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة استخدام مرافق مدارس وزارة التربية المستغلة من قبل الغير برئاسة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة مريم العنزي وعضوية 9 من التربويين.



وحددت الحمدان في قرارها، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، مهام اللجنة التي تتلخص بمتابعة المرافق المستغلة من قبل الغير وفق القرار الوزاري (79/2003) بشأن استخدام مرافق الوزارة ومنقولاتها من قبل الغير، وحصر مرافق وزارة التربية بأنواعها المستغلة من الجهات. وكذلك إعداد كشوف بهذه المرافق وجهة الاستغلال والمدة الزمنية للاستغلال مع تصنيف المرافق حسب نوعها (صالة - ملعب - مسرح - فصول)، وإعداد تقرير مفصل بجميع المرافق المستغلة وغير المستغلة، مؤكدة ضرورة رفع تقارير أسبوعية لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بما يتم في هذا الشأن. وأوضحت الحمدان انه يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه حتى 31 مارس المقبل، وعلى جميع الجهات العلم والعمل بموجبه وتسهيل مهمة عمل الفريق خلال الفترة المسائية بمدارس وزارة التربية.‫