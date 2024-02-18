بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة د. فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوسوفو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية ليتوانيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.