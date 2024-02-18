مازن حوا: الجوائز تعكس تفوقنا بالتنمية المستدامة.. وتعزز التزامنا ببناء مجتمعات أكثر ابتكاراً

ناصر القلاف: ندرك الصلة بين نجاح الأعمال والتأثير المجتمعي المستدام.. فنجاحنا مرتبط برفاهيته



حصدت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جائزة «مطور المجتمعات الأكثر ابتكارا» من مجلة «Global Business Outlook».



وترفع بذلك شركة العقارات المتحدة رصيد جوائزها لعام 2023 إلى 4 جوائز، وذلك بعد حصولها على جائزة «أفضل مطور عقاري في الشرق الأوسط» من مجلة يوروموني، وجائزة «أفضل شركة عقارية كويتية في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة» من مجلة الأعمال الدولية.



بالإضافة إلى فوزها بجوائز «الأفضل في الكويت» في 8 فئات و«الأفضل على مستوى الإقليم» في 4 فئات وجائزة أفضل مشروع تطوير مكاتب على المستويين الإقليمي والعالمي، ضمن جوائز العقارات العربية عن مشروع «ضاحية حصة».



وفي كلمة عبر بها عن اعتزاز شركة العقارات المتحدة بدورها الفعال في المجتمع، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن حوا: «تعكس هذه الجوائز تفوقنا الاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز التزامنا ببناء مجتمعات أكثر ابتكارا وازدهارا. كما أنها تلهمنا لمواصلة بناء الشراكات الفعالة والمبادرات الرائدة التي لا تعيد تعريف معايير الصناعة فحسب، بل ترتقي برفاهية المجتمع».



وأضاف حوا، قائلا: «رؤيتنا تتخطى مجرد الربحية، فهي تشمل إثراء الحياة، وتمكين الأفراد، وخلق إرث من التقدم يتردد صداه عبر الأجيال القادمة. فتعزز هذه التقديرات إصرارنا على البقاء في طليعة الابتكار، مع دفع التقدم المستدام وتعزيز النمو الشامل عبر جميع القطاعات».



وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم التميز في مختلف المجالات التجارية على مستوى العالم، من خلال تسليط الضوء على إنجازات الشركات وقادة الأعمال الرائدة. وجاء حصول العقارات المتحدة على هذه الجوائز نظرا لنهجها الرائد في تطوير المجتمعات، والذي يتضمن تنفيذ حلول إبداعية لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية. كما يعكس هذا التكريم التزام الشركة بالمشاريع والمبادرات المبتكرة التي تؤثر إيجابيا على المجتمعات من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وتحسين الجودة العامة لحياة أفراد المجتمع.



وعليه، نجحت الشركة في اختتام سنة 2023 بتحقيق مبادرات ذات قيمة مضافة وأثر إيجابي حقيقي على المجتمع، ما توج تفوقها بحصد العديد من الجوائز المحلية والعالمية المرموقة. وشملت مبادرات «العقارات المتحدة» مكونات المجتمع بكل شرائحه في 2023، حيث أبرزت ريادتها في خدمة المجتمع بدور اجتماعي بارز يتسم بالتنوع والشمولية، بما يعزز تنفيذ معايير الاستدامة ويرسي أسسا جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية ومسيرة العقارات المتحدة المجتمعية الممتدة لأكثر من 50 عاما.



من جهته، قال نائب رئيس أول - المبيعات والتسويق ناصر القلاف: «ندرك في العقارات المتحدة الصلة الجوهرية بين نجاح الأعمال والتأثير المجتمعي المستدام. كما ندرك أيضا أن نجاحنا مرتبط ارتباطا وثيقا برفاهية المجتمعات التي نخدمها. لذلك، تتجاوز مبادرات المسؤولية المجتمعية لدينا الجوانب التقليدية للأعمال، بل تمتد إلى تحفيز التغيير الإيجابي لتسهم بفاعلية في التنمية المستدامة والتعليم والتمكين، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها».



وأشار القلاف إلى أن سجل شركة العقارات المتحدة حافل بالعديد من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية منها: رعاية الشركة لمبادرة تمكين النساء الشابات التي أطلقتها النوير بهدف تمكينهم من خلال المسرح الهادف. تتبنى المبادرة مبدأ التعليم التطبيقي وهو استخدام عملي للممارسات المسرحية للمساعدة في تحقيق التطور الشخصي والعاطفي والاجتماعي لدى الأفراد.



كما واصلت العقارات المتحدة رعاية دوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات كراع رسمي له وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كجزء من إستراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم بهدف الارتقاء بالرياضة النسائية المحلية ودعم اللاعبات من أجل التقدم والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.



وتأكيدا على سعي شركة العقارات المتحدة الدائم والتزامها الراسخ بتوفير البيئة الرياضية المناسبة واحتضانها العديد من الفعاليات وتحسين تجارب اللياقة البدنية نحو مجتمع أكثر صحة، رعت الشركة المهرجان الرياضي الأكبر في الكويت «Flare Festival» في شاطئ المارينا، كما رعت بطولة KIB The Stadium للبادل حيث تنافس أفضل اللاعبين من دول مجلس التعاون الخليجي. فضلا عن ذلك، أطلقت الشركة تحدي الخمسين ألف خطوة لموظفيها بهدف تشجيعهم على تبني أسلوب حياة صحي.



وتميزت شركة العقارات المتحدة في دعم الطلبة والتعليم، حيث شاركت في المعارض الوظيفية في عدة جامعات، فكانت هي أحد الرعاة الرئيسيين لمعرض النمو الوظيفي الذي نظمته الجامعة الأميركية في الكويت، بالإضافة إلى رعايتها الذهبية لمعرض التوظيف بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت. بالإضافة إلى رعايتها مشاريع التخرج للطلبة، كما استضافت الشركة مجموعة من الطلاب والطالبات في جولة دراسية إلى مشروع «ضاحية حصة»، وأقامت حلقة نقاشية ملهمة حول تعزيز «نهج التميز في تنفيذ مشاريع البناء» من قبل مهندسي الشركة الذين حرصوا على مشاركة خبراتهم القيمة.



جوائز عالمية مرموقة



تتويجا لإنجازاتها، حصلت العقارات المتحدة خلال العام على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، فقد حصدت جائزة «أفضل مطور عقاري في الشرق الأوسط لعام 2023»، من قبل مجلة يورومني العالمية التي تعد واحدة من أكثر المجلات المتخصصة في القطاع المالي والعقاري شهرة على مستوى العالم. وتعتبر هذه الجائزة دليلا آخرا على التزام العقارات المتحدة بتقديم أفضل المنتجات لأسلوب حياة عصري. وجائزة «أفضل شركة مسؤولية اجتماعية للشركات في الكويت لعام 2023» من قبل مجلة الأعمال الدولية.



فقد تم ترشيح شركة العقارات المتحدة تقديرا لجهودها السباقة في دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتنفيذ المبادرات المؤثرة في التنمية البيئية والاجتماعية والثقافية والصحية. يعد هذا بمنزلة تأكيد إضافي على التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة في تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما أخذ التقييم في عين الاعتبار البرامج الإستراتيجية لشركة العقارات المتحدة، والشراكات المؤثرة، والمساهمات القيمة في التعليم والثقافة وتمكين المرأة ورفاهية المجتمع بشكل عام.