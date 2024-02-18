

علاء مجيد



خفضت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال العام الماضي 2023 بنسبة 4.53% وبقيمة 2.2 مليار دولار، لتصل إلى 46.32 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك مقارنة مع 48.52 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.



بينما رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 7.57% وبقيمة 3.26 مليارات دولار، مقارنة مع 43.06 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 2.95 مليار دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 43.37 مليار دولار.



وعلى المستوى الخليجي، اتجهت استراتيجية أغلب دول التعاون تجاه السندات الأميركية إلى الشراء خلال 2023، حيث زادت استثمارات السعودية بواقع 12.2 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 10.2% لتصل إلى 131.9 مليار دولار مقارنة مع 119.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، منها 107.69 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و24.18 مليار دولار سنـــدات قصيرة الأجل. بينما رفعت الإمارات استثماراتها خلال العام الماضي لتصل إلى 63.98 مليار دولار مقارنة بـ 58.5 مليار دولار في ديسمبر من العام 2022 بنسبة نمو بلغت 9.36% وبقيمة 5.48 مليارات دولار، منها 51.68 مليار دولار سندات طويلة الأجل و12.3 مليار دولار سندات قصيرة الأجل، وزادت أيضا على المستوى الشهري بنسبة بلغت 1.81% مقارنة بـ 62.84 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي.