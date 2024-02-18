

في إطار مشاركتها بفعاليات معرض الكويت للاستدامة، كشفت شركة شمال الخليج التجارية الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت، عن طراز هيونداي IONIQ 5 الكهربائية 2024، وتنتمي IONIQ 5 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام متوسطة الحجم (CUV)، وتتميز بمواصفات تصميم وأداء تبشر بعصر جديد من السيارات الكهربائية.



وتعتمد أيونيك 5 على بنية منصة (BEV) المخصصة لمجموعة هيونداي موتورز، والتي تعرف بالنظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP)، مما أتاح لها الحصول على أبعاد فريدة، انعكست بشكل واضح على مظهر يوحي بالرحابة ومقصورة فسيحة ومريحة.



وفي هذا السياق، علق رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال الخليج التجارية على هذا الحدث بالقول: «إننا سعداء بمشاركتنا في هذا الحدث الذي يعكس درجة عالية من الوعي لأهمية الاستدامة في الحفاظ على كوكبنا وتأمين مصادره الطبيعية للأجيال القادمة».



وأضاف: «تأتي مشاركتنا في هذا المعرض التزاما برؤية علامة هيونداي التجارية المستقبلية التي تقع الاستدامة في جوهرها وتكرس الشركة جهودا جبارة لترجمة هذه الرؤية لمبادرات ومنتجات تخدم مفهوم الاستدامة وتحسن حياة العملاء الآن وفي المستقبل. وضمن هذه الرؤية يأتي طراز IONIQ 5، وكالعادة تذهل هيونداي العالم بابتكارات غير مسبوقة تغير قواعد اللعبة».



وتابع بالقول: «يقدم طراز هيونداي أيونيك 5 الكهربائي لمحبي هيونداي والراغبين بالتميز بتجربة قيادة كهربائية من مستوى جديد كليا. لقد صممت أيونيك 5 بوعي كبير لمستقبل التنقل الكهربائي، وصنعت لتستوعب أنماط الحياة المختلفة بكل أشكالها ومتطلباتها، ولتهتم على نحو استباقي باحتياجات عملائنا الأعزاء طوال رحلتهم، لتكون بذلك أول سيارة كهربائية توفر تجربة تنقل كهربائية فريدة من خلال استخدامها المبتكر للمساحة الداخلية واستغلال التقنيات المتقدمة لضمان راحة وسلامة الركاب».



واستطرد: «إلى جانب ما تحمله أيونيك 5 من تفوق تكنولوجي وهندسي، يقدم هذا الطراز مزيجا رائعا من الأناقة الخارجية والداخلية القائمة على مبدأ البساطة العصرية الذكية، حيث يتميز التصميم الخارجي بمظهر رياضي وإطلالة مستقبلية فريدة، ومن الداخل ينعم السائق والركاب بمساحات فسيحة لمزيد من الراحة والاسترخاء مدعومة بمستويات غير مسبوقة من المواصفات التكنولوجية واللمسات الجمالية التي تضفي مزيدا من التألق على تجربة القيادة. إلى جانب هذا، تتميز أيونيك 5 بالأداء المتفوق وسعة نطاق القيادة وسرعة الشحن وأنظمة السلامة الذكية التي تجعل القيادة أكثر سهولة وأمانا من أي وقت مضى».



وتأتي الكروس أوفر الكهربائية أيونيك 5 بتصميم عصري جريء مستوحى من أيقونة هيونداي «بوني»، ويتميز التصميم الخارجي الفريد من نوعه لأيونيك 5 بقاعدة عجلات يبلغ قطرها 3000 ملم، وأدت قاعدة العجلات الممتدة الى شكل أكثر تطورا في تصميم وأداء السيارة غير مسبوق في مجال المركبات الكهربائية، وتم تجهيز الجزء الأمامي من السيارة بغطاء صدفي يقلل من فجوات اللوحة للحصول على أفضل ديناميكية هوائية، وجاء تحديد المصد الأمامي من خلال تصميم لافت على شكل حرف (V) مع مصابيح LED نهارية DRLS، المظهر الجانبي للسيارة جاء بتصميم باراميتريك دايناميك الحديث، وتعزز مقابض الأبواب ذات التدفق التلقائي المدمجة بألواح السطح من كفاءة الديناميكية الهوائية، وتبرز خطوط التصميم الجانبية انسيابية وأناقة السيارة وتعزز مظهرها الحداثي، وزودت السيارة بكاميرات عالية الدقة لتؤدي وظيفة المرايا الجانبية التقليدية. وتضيف المصابيح الخلفية LED المربعة المتصلة مع تقنية Pixel Light والسبويلر الموجود أعلى الزجاج الخلفي وإطارات الألمنيوم قياس 19 بوصة مزيدا من القوة الرياضية للسيارة.



وتتميز أيونيك 5 بتصميم داخلي مبتكر مستوحى من غرفة المعيشة الرحبة القابلة للتخصيص مصنوع من مواد صديقة للبيئة في العديد من الأماكن الظاهرة، توفر المقصورة الداخلية مساحة داخلية كبيرة مع تقنيات وحلول مبتكرة جديدة تعزز الطابع المستقبلي للسيارة وتضفي لمسة من الراحة والبساطة على الأجواء. وجهزت المقصورة بمقاعد أمامية مع إمكانية التعديل إلكترونيا، والانحناء لوضع مثالي للراحة مع خاصية التدفئة، وكذلك عجلة قيادة مدفأة أيضا.



وأيضا بسقف بانورامي مع ألواح شمسية لشحن البطارية وزيادة نطاق القيادة. كونسول مركزي متحرك يمكنه الانزلاق إلى الخلف لـ 140 مليمتر لإعطاء مساحة أكبر عند الحاجة. شاشة المعلومات والترفيه الرئيسية قياس 12 بوصة تعمل باللمس وشاشة عدادات ديجيتال قياس 12 بوصة مع قابلية التخصيص.



بالإضافة إلى شاشة الواقع المعزز لعرض البيانات والمعلومات على زجاج السيارة الأمامي (HUD)، ونظام BlueLink للوصول لخدمات السيارات.



وعلى مستوى الأداء تتوفر أيونيك 5 بأنظمة طاقة كهربائية (PE) مختلفة لتلائم احتياجات التنقل لمختلف العملاء، مع الاحتفاظ بنفس مستوى الأداء المتطور القوي في كل نظام. وتوفر السيارة ميزات شحن فائق السرعة للبطارية حيث يمكن لنظام E-GMP دعم البنية التحتية للشحن 400-V و800-V، إذ توفر المنصة قدرة شحن 800-V بشكل قياسي، إلى جانب شحن 800-V، دون الحاجة إلى مكونات أو محولات إضافية، ويمكن شحن أيونيك 5 مع شاحن بقوة 350 كيلو واط - من 10% إلى 80% في 18 دقيقة فقط، ويحتاج مستخدمو السيارة لخمس دقائق من الشحن للحصول على 100 كيلومتر من المدى. وتقدم سيارة أيونيك 5 من خلال وظيفة الشحن V2L المبتكرة للعملاء إمكانية شحن أي أجهزة كهربائية بسلاسة، مثل الدراجات الكهربائية أو الدراجات البخارية أو معدات التخييم، لتكون بمنزلة الشاحن على إطارات.



وجهزت أيونيك 5 بأحدث تقنيات السلامة ومساعدة السائق مع نظام هيونداي Hyundai SmartSense، بالإضافة إلى مساعد القيادة الذاتية المتقدم شبه المستقل HDA2 ويشمل: نظام التوقف التلقائي في حالات الطوارئ مع كشف المشاة والدراجات، أجهزة استشعار لقراءة بيانات وعلامات الطريق للتحكم في السرعة ومسافات التتبع على الطرق السريعة، كشف النقطة العمياء والتحذير من الاصطدام. كاميرا للرؤية الخلفية، محدد السرعة التكيفي الذكي، مراقبة انتباه السائق، التحذير من مغادرة المسار والحفاظ على المسار، مساعد الضوء العالي والمزيد من تقنيات السلامة الذكية.