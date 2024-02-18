

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن شراكة مع برنامج «شكرا Shukran» التابع لمجموعة (لاندمارك) المالكة للعديد من العلامات التجارية الشهيرة على مستوى الخليج العربي للانضمام إلى برنامج «برنامج مكافآت بيتك Baitak Rewards» عبر تطبيق يتم تحميله على الهاتف أوالموقع الإلكتروني لبرنامج «مكافآت بيتك».



وتمثل هذه الشراكة وهي الأولى من نوعها بين الطرفين، إضافة مهمة لعملاء البرنامج الهادف لتشجيع استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية والدفع المسبق داخل وخارج الكويت، من خلال جمع نقاط عن كل استخدام في عملية شراء تبدأ من 1 دينار، ويمكن تحويل نقاط «بيتك» فيما بعد عبر خاصية (تبديل النقاط Points exchange) عبر برنامج مكافآت «بيتك» إلى (برنامج شكرا Shukran)، وذلك لإتمام المشتريات من المحلات المشاركة ضمن مجموعة (لاندمارك) عبر نقاط برنامج (شكرا Shukran)، وتعادل قيمة استبدال النقاط مقابل كل 1000 نقطة «مكافآت بيتك»، 250 نقطة في برنامج (شكرا Shukran).



ويضم برنامج (شكرا Shukran) العديد من المتاجر والعلامات التجارية الشهيرة مثل (هوم سنتر، سنتربوينت، سبلاش) وغيرها الكثير، وستمنح هذه الشراكة تجربة رائعة لمستخدمي برنامج «مكافآت بيتك Baitak Rewards» للتسوق والاستفادة من نقاط مكافآت «بيتك».



بدوره، قال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد إن انضمام مجموعة (لاندمارك) الرائدة إلى سلسلة الجهات المشاركة في برنامج «مكافآت بيتك» Baitak Rewards «تطور نوعي في مجموع المزايا التي يقدمها البرنامج والعلامات التجارية المشاركة ضمن البرنامج، بالإضافة إلى تنوع متاجر لاند مارك بما يلامس رغبات عملاء «بيتك» واحتياجاتهم. وأشار العربيد إلى أن الشراكة بين الجانبين تتيح لعملاء برنامج «مكافآت بيتك» تحويل نقاطهم مع مجموعة (لاندمارك) من خلال برنامج (شكرا Shukran) الذي يغطي العديد من المتاجر والعلامات التجارية المنتشرة في الكويت، ليتمكن عملاء «مكافآت بيتك» من التسوق واستخدام نقاط (برنامج شكرا Shukran) عند تسوقهم لدى متاجر لاندمارك مثل (هوم سنتر، سنتربوينت، سبلاش). وأكد العربيد أن البرنامج يأتي ضمن جهود تعزيز المزايا للعملاء وتحقيق رضاهم، مشيرا إلى أنه مقابل كل دينار مشتريات بالداخل أو الخارج، يكسب العميل نقاطا تصرف في مشتريات أخرى مع مجموعة من أرقى المتاجر ومنافذ الخدمة يزيد عددها على 150 جهة، كما أن جميع حاملي بطاقات «بيتك» المؤهلة للمشاركة في البرنامج يتم تسجيلهم بشكل تلقائي ببرنامج مكافآت «بيتك»، ويمكن استبدال نقاط «بيتك» من خلال القسيمة الإلكترونية عبر تطبيق برنامج «مكافآت بيتك» للهاتف المحمول أو عن طريق الصفحة الإلكترونية مباشرة لدى المحلات المشاركة.



كما أن هناك مجموعة من العروض المميزة المصاحبة لإطلاق برنامج «مكافآت بيتك» الجديد، والتي تشمل حصول العملاء الذين يقومون بتحميل تطبيق برنامج المكافآت للمرة الأولى على 1000 نقطة.



وأضاف العربيد «يجري استقطاب عدد من الشركاء الجدد للبرنامج لتقديم المزيد من خيارات استبدال المكافآت المميزة للعملاء مستخدمي بطاقات «بيتك» المؤهلة والمشمولة بالبرنامج. موضحا ان هنالك 3 فئات مختلفة للبطاقات مع برنامج «مكافآت بيتك» وكل فئة تحدد العروض الحصرية والخاصة بها التي يحصل عليها العميل، وهي: فئة البطاقات السوداء وفئة البطاقات الفضية ويستطيع العملاء من حاملي الفئتين كسب النقاط من خلال جميع المحلات المحلية والدولية ومن خلال استخدام جميع نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، وبإمكانهم أيضا تحويل نقاط «بيتك» إلى أي عضو آخر في البرنامج، أما العملاء من فئة البطاقات الخضراء فيمكنهم كسب النقاط من خلال المحلات المشاركة في برنامج «مكافآت بيتك» فقط، ويتم إضافة نقاط «بيتك» الإجمالية خلال 24 ساعة بعد كل عملية شراء مؤهلة لكسب النقاط، على ألا يكون العميل مشاركا في أي برنامج ترويجي آخر للبطاقات المصرفية.