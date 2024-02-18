

ترأس نائب محافظ دولة الكويت لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» والمدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر، ومراقب إدارة العمليات لشؤون المنظمات عضو المجلس التنفيذي في «إيفاد» خالد الخالد، وفد الكويت بالاجتماع السابع والأربعين لمجلس محافظي «إيفاد» الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 14-15 فبراير الجاري تحت عنوان «الابتكار من أجل مستقبل آمن غذائيا» للنظر في عدد من المسائل الملحة التي تحدد دور الصندوق وأثره على التحول والقدرة على الصمود لسكان الريف، والموافقة على تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، وهو الوكالة المتخصصة الوحيدة التي تركز حصرا على الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية من خلال التنمية الزراعية.

كما عقد البحر عددا من الاجتماعات الثنائية مع الإدارة التنفيذية للصندوق لبحث سبل تفعيل مجالات التعاون والعمل المشترك، لاسيما في مجال تمويل المشاريع التنموية المشتركة وفرص التدريب والتأهيل والتوظيف للكوادر الوطنية الكويتية في إيفاد.