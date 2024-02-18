فيصل الحمد: «الوطني للثروات» لحظة فارقة في إرشاد عملائنا لبناء ثروة متنامية وإرث يدوم لأجيال

«نتجاوز معك مفهوم الثروة» شعار يُعبِّر عن رؤيتنا لحقبة جديدة في إدارة الثروات للأفراد والمؤسسات

علامة NBK Wealth تشكل وجهة رائدة في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة في مجال إدارة الثروات

نملك شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في أهم عواصم المال والأعمال حول العالم

نعمل على ترسيخ مكانتنا في أن نكون الخيار الأول والموثوق لإدارة الثروات إقليمياً وعالمياً

نتبع في المجموعة نهجاً شاملاً يركز على العميل لفهم احتياجاته وتقديم الحلول التي تناسب تطلعاته





أعلن بنك الكويت الوطني عن تدشين العلامة التجارية المرموقة «الوطني للثروات» NBK Wealth وهي المجموعة الرائدة عالميا وإحدى أكبر المجموعات الإقليمية في مجال إدارة الثروات الشاملة.



وتحمل العلامة التجارية هوية بصرية جديدة مميزة بمفهوم يعبر عن نشاط أعمال المجموعة بشكل مباشر، كما يعكس المصداقية والثقة والنجاح الذي تتمتع به مجموعة بنك الكويت الوطني إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط.



وستشهد «الوطني للثروات» الإطلاق الرسمي لعلامتها التجارية في شهر أبريل المقبل لتضم تحت مظلتها خدمات ومنتجات الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الكويت الوطني- الكويت وشركة الوطني للاستثمار وشركة الوطني لإدارة الثروات (السعودية) والوطني للخدمات المصرفية الخاصة (سويسرا) بالإضافة إلى بنك الكويت الوطني الدولي (لندن) وكذلك شركة الوطني للوساطة المالية.



وتقدم «الوطني للثروات» مجموعة واسعة من الحلول الشاملة في مجالات الخدمات المصرفية الخاصة التي تشمل التخطيط المالي وإدارة الثروات بالإضافة إلى إدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم.



ولدى المجموعة التي بلغ حجم الأصول المالية الشخصية لديها نحو 37.6 مليار دولار بنهاية عام 2023، فريقا من النخبة يمتلك خبرات واسعة ويتكون من أكثر من 100 من خبراء الاستثمار والوسطاء.



وتعد الوطني للثروات وجهة رائدة وشريكا موثوقا في تقديم حلول مبتكرة وخدمات متطورة في مجال إدارة الأصول التي تشمل فئات إدارة الاستثمارات والاستثمارات البديلة بالإضافة إلى الاستثمارات التقليدية وحلول التداول.



كما تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية، الراغبين في الحفاظ على الرفاه المالي، وذلك عبر تقديم خدمات استشارات مالية لهم تهدف إلى نمو ثرواتهم وتعزيز استدامتها، من خلال حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة وشاملة.



وفي مجال إدارة الثروات، تقدم الوطني للثروات مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة تعزز فعاليتها شبكة واسعة من خبراء الاستثمار من ذوي الخبرات المتخصصة، ونخبة من خبراء إدارة الأصول من ذوي الكفاءات العالية.



كما تسهم شراكاتها القيمة مع جي بي مورغان لإدارة الأصول وإنتيرفيست في تعزيز عدة جوانب مختلفة، من ضمنها الخدمات الاستشارية وتطوير الحلول الاستثمارية الجديدة.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني فيصل الحمد: يمثل تدشين العلامة التجارية الجديدة NBK Wealth لحظة فارقة في التزامنا بتقديم خدمات وحلول إدارة ثروات لا مثيل لها وإرشاد عملائنا في خطواتهم نحو بناء ثروة متنامية وإرث حقيقي يدوم أثره عبر أجيال عديدة.



وأضاف قائلا: نتبع في الوطني للثروات نهجا شاملا يركز على العميل لفهم احتياجاته بعمق، وذلك بهدف تقديم الحلول التي تناسب تطلعاته، وبأهداف تتعدى مفهوم السعي لتكوين الثروة وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل بمنظور شامل ومتكامل.



وأوضح أن المجموعة تعمل على ترسيخ مكانتها في أن تكون الخيار الأول والموثوق في مجال إدارة الثروات على الصعيدين الإقليمي والعالمي يدعمها شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.



وقال الحمد: نرفع شعار «نتجاوز معك مفهوم الثروة» وهو يعبر عن رؤيتنا لحقبة جديدة في إدارة الثروات للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وكذلك المؤسسات من خلال استراتيجيات استثمارية شاملة مستفيدين من انتشارنا العالمي في أهم عواصم المال والأعمال وخبرتنا العميقة في تقديم خدمة استثنائية تلبي كل طموحاتهم.



«الوطني للثروات» بالأرقام



- 37.6 مليار دولار الأصول المالية الشخصية بنهاية عام 2023.



- أكثر من 100 من خبراء الاستثمار والوسطاء و80 مدير علاقات.



- تتواجد في 5 دول عبر 9 مدن تشكل أهم عواصم المال والأعمال حول العالم.



- تقدم حلول الخدمات المصرفية الخاصة التي تشمل التخطيط المالي للثروات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية.



- حلول إدارة الأصول التي تشمل إدارة الاستثمارات والاستثمارات البديلة والاستثمارات التقليدية وحلول التداول.