

ضمن خطواته المتسارعة نحو الريادة الرقمية، شهد تطبيق بنك الخليج على الموبايل الجديد كليا حزمة كبيرة من الخدمات النوعية، منها إمكانية زيادة الحد اليومي على التحويلات، وكذلك تبديل وضع الشاشة إلى الوضع الداكن، لتوفير مزيد من الخصوصية عن تصفح التطبيق بالقرب من أشخاص آخرين.



وفي هذا الإطار، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، بدر العلي: يتمتع تطبيق بنك الخليج على الموبايل بمواصفات مميزة تجعل منه الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، وبتكنولوجيا جديدة توفر تجربة مصرفية مبتكرة تتجاوز تطلعات العملاء.



وأضاف: يضم التطبيق العديد من المزايا والخدمات، المتاحة عبر واجهة استخدام ذكية، تم تصميمها بما يتناسب مع المتطلبات الفردية لكل عميل، قادرة على تلبية تطلعات العملاء في لمح البصر، ما يجعل من تجربة العميل السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة. وأوضح أنه بإمكان عميل بنك الخليج زيادة الحد اليومي على التحويلات المحلية والدولية أو داخل البنك من خلال التطبيق على الموبايل، بخطوات سريعة وسهلة وبسيطة، على أن يتم الحصول على الموافقة خلال 24 ساعة.



وأشار إلى أن العميل الراغب في زيادة الحد الأدنى لتحويلاته عليه تسجيل الدخول إلى التطبيق، ومن ثم النقر على إعدادات الملف الشخصي، ومن بعدها الضغط على «حدودي» و«تغيير الحد»، ليكون بإمكان العميل الاختيار ما 4 باقات، هي «الأساسية» و«القياسية» و«المميزة» و«VIP»، ومن ثم يظهر للعميل رسالة تؤكد له تغيير الحد الأدنى.



وفيما يخص تبديل وضع الشاشة إلى الوضع الداكن، أوضح العلي أنه بإمكان العميل تحقيق ذلك بطريقتين: الأولى من خلال صفحة تسجيل الدخول، ومن ثم النقر على القائمة الجانبية والضغط على الدائرة نصف الملونة والاختيار ما بين الوضع الفاتح أو الداكن أو الإبقاء على مطابقة إعدادات النظام. وذكر العلي أن الطريقة الثانية تتمثل في قيام العميل بتسجيل الدخول إلى التطبيق على الموبايل والنقر على القائمة الجانبية إعدادات الملف الشخصي ثم «سمات التطبيق»، ومن بعدها يمكن للعميل الاختيار ما بين الوضع الفاتح أو الداكن أو الإبقاء على مطابقة إعدادات النظام.



واختتم بالقول: النسخة الجديدة من تطبيق البنك على الموبايل تعد نقلة نوعية في تجربة العميل، تمس مختلف الخدمات التي يقدمها البنك، وكل مراحل المعاملات المصرفية، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة.