شاهين الغانم: البنك حريص على إشراك موظفيه في البرامج الهادفة للاستثمار في الموارد البشرية



احتفى بنك وربة بتكريم دفعة جديدة من خريجي البرامج القيادية برعاية وحضور الرئيس التنفيذي شاهين الغانم ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة أنور الغيث إلى جانب مجموعة الموارد البشرية، حيث شهد تكريم الذين أتموا بنجاح برامج تدريبية مكثفة تستهدف تطوير مهارات القيادة والإدارة الفعالة والتي تعكس التزام بنك وربة بتنمية قدرات فريقها وإعداد جيل جديد من القادة القادرين على مواجهة التحديات. وقال الرئيس التنفيذي شاهين الغانم الذي أكد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أهمية الدور الذي تلعبه موارد البنك البشرية في تحقيق خطط وأهداف البنك الساعية إلى وضعه ضمن قائمة البنوك المحلية الأكثر تميزا على جميع المستويات، مضيفا أننا ندرك في بنك وربة أهمية هذه البرامج القيادية من حيث إنها تمثل رؤية بنك الكويت المركزي الاستراتيجية لتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية في القطاع المصرفي والمالي، كما نشارك هذه البرامج أهدافها وتطلعاتها من خلال ثقافتنا المتجذرة لتطوير كوادرنا، عبر برامجنا ومبادراتنا التدريبية المتنوعة.



ونوه بأن بنك وربة يحرص على إلحاق موظفيه بالدورات والبرامج التدريبية التي تنمي قدراتهم وكفاءتهم المصرفية، وتسهم في تزويدهم بالمعارف المصرفية المختلفة، خاصة في مجال الإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر، بما ينعكس إيجابا على العمل المصرفي بكل جوانبه.



وتابع قائلا: نؤكد حرص البنك على إشراك موظفيه في مثل هذه البرامج الرائدة والهادفة التي تركز على الاستثمار في الموارد البشرية، وتأتي مكملة لمساعي «وربة» الرامية إلى تطوير موظفي البنك والقياديين التنفيذيين الكويتيين، ودعمهم لتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم لأداء المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة وفاعلية، وتأهيلهم لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، لاسيما أن نسبة العمالة الوطنية بلغت 83.5% عن عام 2023، وهي أعلى نسبة حققها البنك ضمن سعيه لتأهيل الكفاءات الوطنية من خريجي الجامعات، حيث يأتي دور مجموعة الموارد البشرية في السعي إلى تقديم أفضل الفرص الوظيفية لدعم العمالة الوطنية بما يتناسب مع تخصصاتهم.



جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريب من جميع أفراد المجتمع.