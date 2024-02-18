

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أنه يمكن لدول الشرق الأوسط أن تستفيد من التحول في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ الاستثمارية بعيدا عن الصين نحو الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى، ومن ضمنها دول الشرق الأوسط، في ضوء ما لوحظ من زيادة التدفقات الاستثمارية إلى المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.



وسلطت المجلة الضوء على تقرير حديث صادر عن شركة غلوبل داتا جاء فيه أن الحوافز الجيوسياسية والتنظيمية، إلى جانب الفجوة الكبيرة في تكاليف العمالة النسبية مقارنة بالصين، أصبحت تلعب دورا طاردا للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد بعيدا عن الصين إلى أسواق العالم الاخرى. وقال التقرير إن هذا التحول يمثل فرصة أمام دول الشرق الأوسط، التي تستطيع استقطاب جانب من هذه الاستثمارات المعاد توجيهها، وخاصة في القطاعات التي تتمتع فيها المنطقة بمزايا تنافسية، مشيرا إلى أن ثمة عوامل طاردة للاستثمار في الصين، منها الحرب التكنولوجية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين في ظل الإدارة الاميركية الحالية، وموقف الصين من القضايا الجيوسياسية، وعدم إحراز تقدم في أجندة الرخاء المشترك للصين.



ومن شأن هذه العوامل ان تساهم في تحويل تدفقات رأس المال الاستثماري إلى الخارج، ومن المحتمل أن تجعل هذه العوامل منطقة الشرق الأوسط أكثر جاذبية كوجهة استثمارية، نظرا لموقعها الاستراتيجي وقطاع التكنولوجيا المتنامي والجهود المبذولة لتنويع الاقتصادات بعيدا عن النفط.



ولكن تقرير غلوبل داتا حذر من جانب آخر من أن جاذبية الأسواق المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة كالهند والمكسيك يمكن أن تلقي بظلالها على توجيه الاستثمارات المحتملة نحو الشرق الأوسط، وبالتالي فإن دول المنطقة مطالبة بمواصلة الجهود الرامية لتحسين بيئاتها الاستثمارية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات حتى تتمكن من التنافس بفاعلية على هذه التدفقات الرأسمالية المتغيرة.



وختمت المجلة بالقول إنه على الرغم من أن المنطقة قد تستفيد من إعادة توجيه الاستثمار بعيدا عن الصين، إلا أنها ستجد نفسها في مواجهة التنافس مع أسواق جاذبة أخرى للاستفادة من هذه الاتجاهات الجديدة.