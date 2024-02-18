

ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم مواجهات الجولة الـ16 من دوري زين الممتاز بلقاءين، حيث يلعب الكويت برصيد 36 مع الفحيحيل بـ 18 نقطة على ستاد الصداقة والسلام، فيما يواجه القادسية بـ 32 نقطة كاظمة الذي يمتلك 18 نقطة على ملعب محمد الحمد. ويدخل الكويت المواجهة بمعنويات عالية بعدما حقق فوزا ثمينا على القادسية في الجولة الماضية مكنه من الصدارة التي لم يتخل عنها في الجولات الماضية وشاركها معه العربي.

ويتميز الأبيض بقوة هجومه، حيث سجل 41 هدفا حتى الآن بسبب وفرة لاعبيه المؤهلين للمهمات الهجومية، وبرز محمد دحام بشكل لافت وسجل هدفا جميلا في المباراة الماضية أمام القادسية، أما الفحيحيل فقد فاز على النصر 2-1 في الجولة الماضية ويسعى اليوم لتحقيق نتيجة طيبة تمكنه من ضمان مقعد في مجموعة الـ 6.

وفي مباراة القادسية وكاظمة، فإن الأصفر يسعى إلى تعويض خسارته الماضية ومصالحة جماهيره التي تبحث عن تحقيق بطولة هذا الموسم، ومن المتوقع أن يجري المدرب محمد المشعان تغييرا في تشكيلته الماضية. أما كاظمة فقد تراجع الى المركز السابع بعد تعادله مع خيطان سلبيا، وعليه تحقيق الفوز اليوم رغم صعوبة المهمة كي يبتعد عن مجموعة الهبوط.