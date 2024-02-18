

توج فريق الإدارة العامة للتعليم الخاص B بلقب دوري بنك وربة لكرة السلة للمرحلة الثانوية والذي نظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بعد الفوز على منطقة الأحمدي التعليمية 70-58 خلال المباراة النهائية التي جمعتهما بصالة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بحضور رئيس الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة ضاري برجس والموجة العام للتربية البدنية في وزارة التربية - نائب رئيس الاتحاد المدرسي وليد عايش بينما جاء فريق منطقة مبارك الكبير ثالثا بعد الفوز على منطقة حولي 43-37، وقد حصل اللاعب طلال الخميس من منطقة الأحمدي التعليمية على جائزة أفضل لاعب في الدوري.



وفي هذا الصدد، أشاد رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي في بنك وربة حمد الفوزان بالمستوي الفني الذي شهده خلال المباراة النهائية، وقال: «سعادتنا كشركاء مع الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بالمستوي الذي ظهر به اللاعبون وإبراز مواهبهم وهو من اهم أهداف الشراكة في دعم مواهب اللاعبين الصغار وخاصة لاعبي المرحلة الثانوية لتكون لهم الفرصة في الانضمام للأندية والمنتخبات.