

يعقوب العوضي



فاز الكويت حامل لقب الدوري العام لكرة اليد على القرين بنتيجة 42-32 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ورفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي القرين على رصيده السابق بنقطة واحدة. أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من حسين أشكناني وحمد فيصل.



وفي مباراة أخرى، استعاد القادسية توازنه بعد خسارته في الجولة الأولى من كاظمة 32-31 بفوزه على النصر 32-30 ليكسب الأصفر أول نقطتين في مشواره، بينما ظل العنابي على رصيده السابق بنقطتين. أدار المواجهة الطاقم التحكيمي المكون من ثامر أشكناني وأحمد الأحمد.



واعتمد مدرب الكويت الوطني هيثم الرشيدي على كل من عبدالله الخميس، صالح الموسوي، عبدالله الغربللي، والمحترفين آنخل هيرنانديز وفرانكس كارول ومن خلفهما حارس المرمى علي صفر ومحمد بويابس ومشعل الحربي. بينما اعتمد مدرب القرين زيكيكا مياوسكوفيتش على كل من المحترفين أولفير رابيك ونيكولا سكروبيك ومبارك يوسف وفهد العميري في حراسة المرمى إلى جانب محمد العربيد، ومحمد المطيري، وعبدالله الشمري، وفرج برجس وعبدالهادي حاجية.



وكان القرين نداً عنيداً في الدقائق الأولى والتي كانت تشير فيها النتيجة إلى التعادل 8-8 إلا أن خبرة الكويت تغلبت في النهاية على المنافس.



أما في مواجهة القادسية فاعتمد المدرب زوران كاستراكوفيتش على كل من المحترفين فالدان ليبوفينا وسيلجلي كلادوروفيتش بالإضافة إلى كل من محمد اليحيوح، وباقر خريبط، وعبدالله العطية، وعبدالله الحجرف، وعبد الوهاب المزين وفي الحراسة على عبدالله جرخي وفهد كرم. وكانت الأفضلية للنصر في الشوط الأول، إلا أن الملكي استفاق وعاد ليضع الأمور في نصابها ويخطف نتيجة اللقاء في الدقائق العشر الأخيرة خاصة مع إصابة لاعب العنابي مشاري العتيبي.



إلى ذلك، فاز كاظمة على اليرموك أمس بنتيجة 34-32 ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي اليرموك دون رصيد من النقاط.