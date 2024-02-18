

مبارك الخالدي



قرر مجلس إدارة نادي الشباب إقالة مدرب الفريق الاول لكرة القدم المونتنيغري سلافيو لجاب، وذلك بعد الخسارة من الجهراء 0-5 في افتتاح الجولة الـ16 لبطولة دوري زين الممتاز أول من أمس، حيث تسببت الخسارة في دخول فريق الشباب منطقة حرجة في صراع تفادي الهبوط إلى الدرجة الاولى.



وقال نائب رئيس جهاز الكرة حيدر صابر لـ «الأنباء» ان مجلس الإدارة كان له قرار منذ ثلاث جولات سابقة بإقالة المدرب الا انه فضل منحه الفرصة لتصحيح الاخطاء خصوصا اننا وفرنا له كل شيء ولكن بعد الخسارة الثقيلة من الجهراء الذي نكن له كل التقدير والاحترام وبهذه النتيجة كان لا بد من وضع حد لمسيرة المدرب مع الفريق.



ولفت إلى «اللخبطة الفنية» التي واكبت تشكيلة المدرب وطريقة ادارته للمباراة رغم توفير الجهاز الاداري كل متطلبات الجهاز الفني من لاعبين محترفين او محليين، مضيفا اننا نأمل ان تساهم هذه الخطوة في تصحيح مسار الفريق في القادم من المباريات.



من جانبه، قال مدرب فريق الجهراء عبدالله الشلاحي «انه رغم الظروف والمشاكل التي نعاني منها وهي باتت معروفة للجميع فقد نجحنا أخيرا في تقديم مستوى واداء ونتيجة واثبتنا من خلالها من هو فريق الجهراء، مضيفا ان هذا الفوز يحسب للاعبين وليس للمدرب فقط او الجهاز الاداري، فهم من قام بتنفيذ التعليمات مع الالتزام بالتركيز الذي كنا نفتقده في المباريات السابقة».