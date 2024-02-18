

هادي العنزي



يصطدم فريق سلة كاظمة بنظيره الكويت في الـ 7:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن مواجهات الجولة الـ7 للدوري العام، وعلى الصالة نفسها يلتقي النصر سادس الترتيب بـ17 نقطة نظيره اليرموك التاسع والأخير بـ15 نقطة في الـ5 مساء.



وتأتي قمة دوري السلة في المراحل الأخيرة للمسابقة، إذ يسعى «العميد» الذي يحل في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن القادسية المتصدر (29 نقطة)، إلى الفوز في مواجهة «البرتقالي» الثالث برصيد 24 نقطة، للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب، وذلك قبل الذهاب إلى الدور نصف النهائي الحاسم على لقب الدوري، حيث يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث لضمان مقعد في المباراة النهائية على اللقب.



ويضم الكويت حامل اللقب العديد من العناصر المميزة في صفوفه، والتي متى ما قدمت المستوى الفني المتوقع منها فإن مهمة كاظمة ستكون صعبة للغاية، من بينهم الأخوان حمد ومحمد عدنان وتركي حمود وألكسندر الغيص وعمران جوهر، والمحترفان الثلاثة الهاييتي كادي لالان، والأميركيان ماركوس جورجيوس هانت، وتوني كار، وعلى الجهة الأخرى يملك «البرتقالي» العديد من المواهب المتميزة في صفوفه بقيادة أحمد البلوشي وعبدالعزيز الحميدي ويوسف بورحمة وعبدالرحمن جمعة، والأميركيين كلينت شابمان وترافيس ليسلي.