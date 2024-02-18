

يحل ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني ضيفا على رايو فايكانو ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين، في غياب هدافه الانجليزي جود بيليغنهام للإصابة، إلا أن مدرب الـ «ميرينغي» الإيطالي كارلو أنشيلوتي يملك وفرة من الحلول الهجومية.

ومع عودة البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو للتألق مجددا بعد بداية خجولة، فرض الشاب براهيم دياز (24 عاما) والمخضرم خوسيلو (33) نفسيهما كبديلين من الطراز الرفيع.

ابتعد ريال في الصدارة بفارق 5 نقاط بعدما لقن وصيفه جيرونا، مفاجأة الموسم، درسا في فنون الكرة باكتساحه برباعية نظيفة في المرحلة الماضية (61 مقابل 56)، ملحقا به خسارته الثانية فقط هذا الموسم بعدما كان الوحيد الذي تمكن من الفوز عليه ذهابا (3-0 في المرحلة الثامنة).



ورغم افتقاده بيلينغهام، متصدر ترتيب الهدافين بـ 16 هدفا في «الليغا» وصاحب 20 هدفا في 29 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، إلا أن أنشيلوتي يملك العديد من الخيارات.

احتاج دياز للكثير من الصبر، بعدما أمضى ثلاثة أعوام مع ميلان على سبيل الإعارة، قبل أن يثبت أخيرا قدرته على أن يكون سلاحا فتاكا لمدربه الإيطالي قبل موقعة الديربي على ملعب «استاديو دي فايكاس» في مدريد.



ومن المقرر أن يبدأ صانع الألعاب الإسباني أساسيا في حال تعافى من كدمة تعرض لها بعد تسجيله هدف الفوز الرائع على لايبزيغ الألماني 1-0 في وقد أثنى أنشيلوتي على دياز، قائلا «لقد رأيته يعود (من الإعارة) أكثر صلابة وشخصية أكثر قوة».

من ناحيته، يمر رايو فايكانو صاحب المركز الرابع عشر مع 24 نقطة بفترة عصيبة حيث لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات (تعادل و5 هزائم)، ما دفع إدارة النادي إلى إقالة المدرب فرانسيسكو رودريغيز (45 عاما) بعد 7 أشهر على تسلمه مهامه في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتعيين الشاب إينييغو بيريس (36) بدلا منه.



إلى ذلك، دكّ أتلتيكو مدريد شباك ضيفه لاس بالماس بخماسية نظيفة، ليخرج فائزا في المواجهة التي جمعت أمس ليرفع «الأتلتي» رصيده إلى 51 نقطة، في المركز الثالث مؤقتا، وبفارق 10 نقاط عن جاره ريال المتصدر، فيما بقي لاس بالماس في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.