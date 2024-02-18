

اكتسح ارسنال مستضيفه بيرنلي 5-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب تيرف مور معقل بيرنلي، ليرفع «المدفعجية» رصيدهم إلى 55 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 13 نقطة في المركز الـ 19.



إلى ذلك، قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه برينتفورد 4-1 في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليرفع الفائز رصيده إلى 57 نقطة، وتوقف رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز الـ 14.



وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه داروين نونيز (35)، وفي الشوط الثاني سجل ليفربول الهدف الثاني عن طريق أليكسيس ماك اليستير (55)، بعد تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح، الذي كلل مجهوده في المباراة بتسجيله الهدف الثالث (68)، قبل أن يسجل إيفان توني هدف حفظ ماء الوجه لفريق برينتفورد (75)، ثم أضاف كودي جاكبو الهدف الرابع لفريق ليفربول (86)، وأصبح الهدف الذي سجله صلاح الخامس عشر له في الدوري هذا الموسم، بفارق هدف عن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مان سيتي. وكانت هذه هي المشاركة الأولى لصلاح منذ إصابته في بطولة كأس أمم أفريقيا مع المنتخب المصري.



وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها، فولام يخسر من أستون فيلا 1-2، وتعادل نيوكاسل يونايتد على ملعبه مع ضيفه بورنموث 2-2، وتفوق ولفرهامبتون على مستضيفه توتنهام هوتسبير 2-1، وفاز نوتنغهام فورست على وست هام يونايتد 2-0.



من جهته، يسعى مان يونايتد الى الاقتراب أكثر من المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لذلك سيقاتل اليوم من أجل تحقيق الفوز على لوتون تاون.



كما يلتقي اليوم شيفيلد يونايتد مع برايتون.