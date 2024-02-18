

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أجرت مؤسسة دوري نجوم قطر QSL تعديلا جديدا على جدول مباريات بطولة الدوري القطري للموسم 2023-2024، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبطلب من إدارة المنتخبات القطرية لمنح اللاعبين مزيدا من الوقت للراحة والاستشفاء بعد المجهود البدني العالي الذي بذلوه خلال بطولة كأس آسيا قطر 2023 الأخيرة.



وكانت مؤسسة دوري نجوم قطر قد أجرت تعديلا عقب نهاية بطولة كأس آسيا، لتقام مباريات الجولة الـ 14 يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 الجاري.



ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ 14 من الدوري القطري في 24 الجاري، بإقامة 3 مواجهات تجمع بين قطر وأم صلال، والغرافة مع الأهلي، والمرخية مع معيذر، وفي اليوم التالي يلتقي الوكرة مع السد، والدحيل مع العربي، والريان مع الشمال، فيما تقام الجولة الـ 15 يومي 29 فبراير والأول من مارس المقبل.



هذا، وأعلن نادي معيذر عن إتمام إجراءات تعاقده رسميا مع المدافع الدولي الأردني يزن العرب قادما من صفوف الشرطة العراقي.



ووصل اللاعب إلى الدوحة، وكان في استقباله مسؤولو النادي، وقام بتوقيع عقود الانضمام للفريق لمدة 4 أشهر فقط حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وعبر يزن العرب عن سعادته بانضمامه إلى معيذر وخوض تحد جديد في مسيرته الرياضية، مؤكدا بذل كل الجهد لتقديم أفضل مستوى مع الفريق وتحقيق كل الطموحات، متمنيا أن يقدم الإضافة المطلوبة للفريق الساعي للهروب من شبح الهبوط.