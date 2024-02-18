

تمكن باير ليفركوزن، من تعزيز صدارته للدوري الألماني بالفوز على هايدنهايم 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الألماني لكرة القدم. ليحافظ ليفركوزن على صدارة الدوري الألمانى برصيد 58 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب الوصافة بايرن ميونيخ، فيما بقي هايدنهايم على رصيده السابق بـ 27 نقطة في المركز التاسع.



وفي مباريات أخرى، تعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه فولفسبورغ 1-1، وتغلب ماينز على ضيفه أوغسبورغ 1-0، وخسر هوفنهايم على ملعبه من يونيون برلين 0-1، وكذلك دارمشتاد على ملعبه من شتوتغارت 1-2. إلى ذلك، يخوض اليوم بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في آخر 11 موسما، رحلة بوخوم المهدد بالهبوط وهو يضع نصب عينيه تحقيق الانتصار ولا شيء غيره للحاق بالمتصدر ليفركوزن.



وعاش بايرن أسبوعا من الأسوأ في تاريخه الحديث، إذ سقط على ارض ليفركوزن 0-3، ثم سقط على أرض لاتسيو الإيطالي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. كانت أول خسارة له في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الأولى التي أحرز لقبها ست مرات، منذ العام 2012.