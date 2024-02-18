

أسقط ليون ضيفه نيس 1-0 في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا، مسديا باريس سان جرمان خدمة جديدة للابتعاد في الصدارة.



ويدين ليون بفوزه إلى البلجيكي أوريل مانغالا الذي سجل هدفه الأول في مباراته الثانية بألوان الفريق (22).



وواصل نيس نزف النقاط بعدما سقط أمام موناكو 2-3 في المرحلة الماضية وتعادل مع بريست 0-0 قبلها، دافعا الثمن الابتعاد عن سان جرمان.



في المقابل، واصل ليون صحوته بقيادة بيار ساج بتحقيقه فوزه الثالث تواليا من أصل سبعة هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز الحادي عشر.



ويقام اليوم عدد من المباريات تنطلق بمواجهة ستراسبورغ مع لوريان، رين بمواجهة كليرمون فيران، موناكو أمام تولوز، مونبلييه مع متز، رينس أمام لنس، وبريست بمواجهة مرسيليا.



إلى ذلك، أبلغ كيليان مبابي إدارة ناديه باريس سان جرمان نيته الرحيل هذا الصيف، واضعا حدا لسلسلة طويلة استمرت عدة أشهر، دون أن يحدد وجهته المستقبلية. منذ انضمامه إلى فريق العاصمة في عام 2017 قادما من موناكو في سن الثامنة عشرة مقابل 180 مليون يورو، توج مبابي البالغ من العمر 25 عاما، بكل شيء مع باريس سان جرمان، باستثناء مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسر مباراتها النهائي عام 2020 أمام بايرن ميونيخ. سيغادر بعد تحطيم عدد كبير من الأرقام القياسية، بينها عدد الأهداف المسجلة بالقميص الباريسي (222 هدفا). وسيقوم الطرفان بإضفاء الطابع الرسمي على هذا الإعلان خلال أشهر قليلة.



سيتحول السؤال الآن حول الوجهة التالية لمبابي. ريال مدريد الذي يجري المهاجم حاليا مفاوضات معه بشأن راتبه، هو المرشح الأكبر للتعاقد معه.