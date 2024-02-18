

تعادل نابولي مع ضيفه جنوى 1-1 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإيطالي.



سجل مورتن فريندروب هدف التقدم لجنوى (47)، ثم تعادل سيريل نجونجي في الدقيقة الأخيرة، ليرفع نابولي رصيده إلى 36 نقطة تاسعا، فيما وصل رصيد جنوى إلى 30 نقطة في المركز الـ 12.

تحضر إنتر بأفضل طريقة لما ينتظره الثلاثاء ضد ضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه ساليرنيتانا الأخير 4-0 في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.



وبانتصاره الثامن تواليا، بينها اثنان في كأس السوبر الإيطالية التي أحرز لقبها وستة في الدوري، ابتعد فريق المدرب سيموني إنزاغي في الصدارة بفارق 10 نقاط عن ملاحقه يوفنتوس الذي حل ضيفا أمس على فيرونا.

ويعيش فريق إنزاغي موسما رائعا، إذ لم يذق طعم الهزيمة في الدوري سوى مرة واحدة تعود إلى 27 سبتمبر على أرضه أمام ساسوولو (1-2)، ما يجعله مرشحا بقوة للفوز باللقب للمرة العشرين في تاريخه.

وحذر سيموني إنزاغي، من أنه «لا يوجد شيء اسمه اليقين في كرة القدم»، وقال بعد المباراة: «اللاعبون كانوا رائعين، لقد لعبنا مباراة احترافية بالطريقة الصحيحة. كنا نعلم أن ساليرنيتانا تسبب في الكثير من المشاكل للعديد من الفرق في الآونة الأخيرة، بما في ذلك نابولي ويوفنتوس وميلان.

إلى ذلك يلتقي ميلان الثالث مع مونزا، ويحل بولونيا على لاتسيو في أقوى مواجهات المرحلة. أما روما فسيحل ضيفا على فروزينوني، فيما يلعب فيورنتينا مع مضيفه إمبولي.