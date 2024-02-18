

مفرح الشمري



فقدت الساحة الشعرية الشعبية في الكويت والخليج الشاعر والاعلامي القدير مطلق الدخنان، الذي وافته المنية أمس الاول خارج البلاد، حسب ما ذكره نجله «طلال» عبر حسابه في منصة X.



وبرحيل «بوطلال» تكون الساحة الشعرية الشعبية والاعلامية فقدت احد فرسانها الذين حققوا شهرة واسعة في مجال الشعر والاعلام من خلال برامجه الاذاعية المميزة التي قدمها عبر اثير اذاعة الكويت منذ دخوله اليها عام 1991 حيث قدم الكثير من البرامج الشعرية الاذاعية مثل «مرسى الأحاسيس» و«أمسياتنا» و«ليلة شعر»، بالإضافة إلى العديد من البرامج المنوعة التي رسم من خلالها خطا له لا ينافسه عليه احد وذلك من خلال صوته «الرخيم» الذي يميزه عن باقي المذيعين في الكويت والخليج خصوصا عند إلقائه الشعر في تلك البرامج الشعرية.



«الأنباء» تتقدم بأحر المواساة والتعازي إلى أهل الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.