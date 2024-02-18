

عبدالله قنيص



فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في بلاغ تقدم به وافد إلى مخفر شرطة الأحمدي عن تعرضه للسلب بالقوة وتحت تهديد سلاح ابيض سكين، حيث تم الاستيلاء منه على مبلغ وقدره 4000 دينار وذلك مقابل محطة وقود في الأحمدي. وبحسب إفادة الوافد، فإنه دخل الى أحد البنوك الوطنية وسحب مبلغ 4000 دينار قيمة رواتب عمال وبعد خروجه بدقائق استوقفه شخص على متن مركبة رباعية الدفع بيضاء اللون، وقام بتهديده بسكين وسلبه المبلغ.



وقال الوافد إنه لا يستبعد أن يكون شخص كان متواجدا داخل البنك أبلغ المتهم بحيازته مبلغا كبيرا ليتم تتبعه.



وأكد المصدر أن فريق أمن التحقيقات سيتحرى مع المجني عليه للوقوف على دقة ما قاله بتعرضه للسلب وكذلك لمعرفة مزيد من المعلومات عن المركبة التي استوقفته والجاني. هذا، وسجلت قضية سلب بالقوة.