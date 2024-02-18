

دارين العلي



أسفرت حملة لوزارة الكهرباء، بالتعاون مع جهات أخرى، عن ضبط تشكيل عصابي وبحوزته مواد نحاسية (كيبلات) تعود للوزارة.



وبحسب مصدر في وزارة الكهرباء، فإن العصابة كانت تتخذ من منزل في منطقة الجليب مخزنا للمسروقات، وضبطت داخله كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية وغيرها من مواد النحاس تمهيدا لبيعها في السكراب.



ولفت المصدر إلى أن فرق الوزارة الخاصة بالضبطية قامت بتحرير مخالفات، وقامت الجهات الأمنية بالتعامل مع التشكيل العصابي.



وأكد المصدر أن هذه المخالفة تثبت حصول عمليات سرقة لكيبلات الوزارة ما يعرض الشبكة للخطر، لافتة إلى انه لن يتم التهاون مع أي نوع من المخالفات مهما كانت.