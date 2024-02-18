حقق أربعة طلاب من مدرسة ديوسيسان للبنين في هونغ كونغ إنجازا هندسيا مبهرا بصناعة أصغر روبوت في العالم، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022، بحسب موقع «بيزنس إنسايدرز».



ويبلغ ارتفاع الروبوت الجديد 141 ملم، ما يجعله أقصر من طول القلم الاعتيادي.



ونال إنجاز الطلاب الأربعة شهادة موسوعة غينيس بتحطيم الرقم القياسي ليظهر الروبوت في إحدى حلقات سلسلة «ريكوردز ويكلي» الدورية على منصة «يوتيوب».



كما أن الروبوت استوفى المعايير الصارمة ببناء ملامح بارزة تشبه الروبوت البشري، بما في ذلك أن يكون له كتفان ومرفقان وركبتان، وأن يكون قادرا على المشي على قدمين. ومع توافر جميع المكونات الضرورية، شرع الطلاب في بناء الروبوت، فبدأوا ببناء الأرجل باستخدام ثمانية محركات لتمكين الحركة في القدمين والركبتين والوركين. وبعد ذلك ركزوا على بناء الذراعين، ودمجوا المحركات الدقيقة عند الكتفين والمرفقين.



ولمراعاة الحجم أجرى الطلاب تعديلات على لوحة التحكم، واستخدام بطارية ليثيوم بحجم دقيق. وركبت لوحة التحكم على ظهر الروبوت، مع إمكانية إرسال الأوامر عبر تطبيق جوال مبرمج مسبقا وفقا لـ«موسوعة غينيس».