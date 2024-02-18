رفع متحف الشاعر أرتور رامبو في شارلفيل ميزيير (شمال شرق فرنسا) النقاب عن مخطوطات تعود له اشتراها أخيرا صناعي محلي لقاء أكثر من 240 ألف يورو، بهدف التبرع بها للمتحف.



وفي وقت يحتفل مسقط رأس رامبو بالذكرى الـ 170 لميلاد الشاعر في أكتوبر، سلمت هذه المخطوطات رسميا إلى المتحف خلال احتفال أقيم مساء الجمعة، قبل إتاحتها للعامة اعتبارا من أمس حتى يناير 2025. والمخطوطات عبارة عن رسالتين وقصيدتين، اشتراها الصناعي خلال مزاد أقيم في فندق دروو بباريس في ديسمبر. وخلال هذا المزاد، حصلت بلدية المدينة لقاء 78 ألف يورو على رسالة ثالثة من رامبو يروي فيها بداية مرضه. إلا أنها لم تتمكن من الحصول على مخطوطة قصيدة «الخلود»، لأن سعرها وصل إلى 700 ألف يورو.



وقال راعي المزاد باسكال أورانو لوكالة فرانس برس «إن إحدى الرسالتين موجهة إلى والدته والثانية إلى أخته، فيما كتب واحدة من مرسيليا عندما كان في المستشفى، والأخرى من أفريقيا». وتتضمن المخطوطات قصيدة «ما يبقي نينا» المؤرخة في 15 أغسطس 1870، لكن بول فيرلين أعاد نسخها عام 1880.