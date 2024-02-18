أعلنت ولاية تكساس الأميركية عن قيامها ببناء قاعدة عسكرية في مدينة إيغل باس، بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك من أجل ردع الهجرة غير الشرعية. وقال الحاكم الجمهوري للولاية، غريغ أبوت، في مؤتمر صحافي إن المنشأة ستكون عبارة عن مجمع مساحته 80 فدانا على ضفاف نهر ريو غراندي وتستضيف ما يصل إلى 1800 جندي، مع القدرة على التوسع إلى 2300 جندي. وعبرت أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، بما في ذلك عدة ملايين عبروا إلى تكساس.



ونشر أبوت الآلاف من قوات الحرس الوطني لردع المهاجرين وقام ببناء جدار حدودي مؤقت في إيغل باس باستخدام حاويات الشحن والأسلاك الشائكة.



وتاريخيا، كان إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة من مسؤولية الحكومة الاتحادية، وأثارت تحركات أبوت لتأمين الحدود مواجهات قانونية مع إدارة بايدن. وستكون القاعدة العسكرية الجديدة على بعد نحو 9 كيلومترات جنوبي شيلبي بارك، وهي منطقة مملوكة للمدينة سيطرت عليها ولاية تكساس في محاولة لمنع



المهاجرين. وقال أبوت «بسبب حجم ما نقوم به، وبسبب الحاجة إلى مواصلة جهودنا وتوسيعها فعليا.. من الضروري أن نبني هذه القاعدة». وأوضح أن المعسكر سيسمح لولاية تكساس «بتجميع جيش كبير في منطقة استراتيجية للغاية.. وزيادة سرعة ومرونة الحرس الوطني في تكساس ليتمكن من التعامل مع عمليات العبور». ومن المقرر أن يدخل قانون ولاية تكساس الجديد حيز التنفيذ في الخامس من مارس المقبل، والذي يسمح لسلطات الولاية باعتقال وترحيل الأشخاص المشتبه في عبورهم الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني، ما يختبر الحدود القانونية لسلطة الولاية.



لكن وزارة العدل الأميركية وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية رفعت دعوى قضائية لمنع دخول القانون حيز التنفيذ.