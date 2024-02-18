جزيرة فيلكا ليست موقعا تاريخيا وآثاريا فحسب بل شاهد حي وجلي عن نبض التاريخ وتمازج العصور والثقافات لثرائها بمناطقها الأثرية وكل منها تضم عددا من المواقع الأثرية بإجمالي 106 مواقع.



ويعود أقدم المواقع الأثرية في الجزيرة إلى العصر البرونزي (الألف الثاني قبل الميلاد) وتعرف بمواقع المساكن الدلمونية وقصر الحاكم والمعبد الدلموني وأحدثها يعود إلى بداية القرن العشرين الميلادي استراحة الشيخ أحمد الجابر وتضم الحصن الهلنستي (القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد).



فموقع المساكن الدلمونية أو ما يعرف بتل سعد يحتوي على منازل تعود إلى حضارة دلمون من 1950 قبل الميلاد ومن دلمون المتأخرة 1450 قبل الميلاد إضافة إلى استراحة الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت 1921-1950.



وهناك أيضا موقع قصر الحاكم والمعبد الدلموني من 2000 قبل الميلاد إضافة إلى وحدة سكنية صغيرة تعود إلى فترة أسرة أور الثالثة 2100 قبل الميلاد وموقع القلعة الهلنستية أحد أكبر المواقع الأثرية في جزيرة فيلكا ويعود إلى فترة 280 حتى 150 قبل الميلاد تقريبا.



ودائما ارتبط اسم فيلكا بأسماء لامعة في التاريخ مثل الاغريق وتحديدا الإيكاروس والإسكندر الأكبر ففيها يمتزج تاريخ الكويت العريق بالمعاصر لثرائها الثقافي والتاريخي من عصور مختلفة وتحديدا من الألفية الثالثة قبل الميلاد وحتى عصرنا الراهن ودائما نالت اهتمام المؤرخين والبعثات منذ عام 1958.