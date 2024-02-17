ناصر العنزي



خرج السالمية ومضيفه خيطان بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما بدون أهداف اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 16 لدوري زين الممتاز، ليحافظ السماوي على مركزه الرابع ب24 نقطة، فيما بقي خيطان في المركز قبل الأخير ب9 نقاط بعدما تأكد بقاؤه في مجموعة الهبوط.



وعجز الفريقان عن الوصول للمرميين بعدما طاشت كراتهما بسبب التعجل في بناء الهجمات وقدرة دفاع الفريقين في رد الهجمات. ولعب السماوي بطابع هجومي معتمدا على تحركات فواز العتيبي وعبدالمحس تركماني والسنوسي الهادي وإيساكا، غير أن دفاع خيطان بوجود فيكتور وبيريرا ومحمد عنتر وعبدالعزيز القطان أبطل كل محاولات السالمية طوال الشوطين، وجاء الفرج في الوقت بدل الضائع بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للسالمية بعد ان لمست الكرة يد عبدالعزيز القطان ثم ألغاها بعد الرجوع إلى تقنية الڤار "91" ، وقبلها سنحت فرصة لخيطان حول بها الكرة يوسف النمش فوق عارضة عبدالرحمن الفضلي وهو قريب من المرمى .



أدار المباراة الحكم علي الصيرفي وعاونه علي جراغ وعمر الشطي وحسن الحداد حكما رابعا ومحمد العطار حكم فيديو وطلال الشمري مساعد حكم فيديو.