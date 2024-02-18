سعود البابطين: السلام مطلب راسخ يسمح بالتنمية والانسجام ويفتح المستقبل لتعيش الإنسانية بسلام

ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والسلام العادل على كل المستويات سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا



تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، تعقد مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية منتداها الثالث لثقافة السلام العادل تحت عنوان "السلام العادل من أجل التنمية"، من 20 حتى 22 فبراير الجاري في القاهرة.

ويفتتح المنتدى وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري ووزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية د.نيفين الكيلاني، بحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء، وبمشاركة كبيرة من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.



وقال سعود عبدالعزيز البابطين نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين: "يعقد هذا المنتدى في وقت عصيب هو أحوج ما يكون فيه العالم أجمع إلى نشر مفاهيم السلام وتعزيز قيم الإنسانية، وهو ما نادت به جميع الأديان، مشيراً إلى ضرورة أن يتحد الجميع لنبذ الظلام والجهل ليحل نور السلام في كل مكان مما يفتح آفاقا أوسع للتفاهم وقبول الآخر بين الثقافات والأديان الأخرى، مؤكداً أن السلام مطلب راسخ لأنه يسمح بالتنمية والانسجام ويوحد القلوب ويفتح المستقبل أمام الإنسانية لتعيش بسلام.



وأشارالبابطين إلى أن جلسات وأعمال المنتدى ستُنظم على 6 جلسات تتصل غاياتها ونتائجها المتوقعة بشكل وثيق في ضوء الهدف المشترك المتمثل في ايجاد سبل دفع عملية التنمية إقليميًّا وعالميًّا من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والسلام العادل على كافة المستويات سياسيّا واقتصاديّا وثقافيّا واجتماعيّا.



وأعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن البرنامج وأسماء المتحدثين في «المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل.



ويأتي برنامج المنتدى كالتالي:



اليوم الأول: الثلاثاء 20 فبراير، سيشهد صباحاً افتتاح المنتدى، وستناقش الجلسة الأولى موضوع "السلام والتنمية السياسية" ويترأسها د.علي الدين هلال من مصر، ومعقب الرئيس كونستانتينوس أداميديس من قبرص.



ويتحدث فيها السير طوني بالدوي من انجلترا والكاتب والمفكر الكويتي د.محمد الرميحي حول "كفاءة الإدارة الحكومية والتنمية"، بينما يتحدث د.أربين سي سي من ألبانيا ود.معتز سلامة من مصر عن "المشاركة الشعبية والتنمية".



الجلسة الثانية:



تعقد تحت عنوان "السلام والتنمية المؤسسية" ويترأسها العقيد د.ميزسكا جوسكاوسكا من بريطانيا، ومعقب الرئيس د.سعيد المصري من مصر، ويتحدث الفرنسي جان كريستوف ياس ود.نهلة محمود أحمد من مصر عن "بناء المؤسسات ودورها في ترسيخ التنمية"، بينما يتحدث السفير البريطاني جيمس وات ود.منى المالكي من السعودية عن "تفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في التنمية.



السلام والتنمية الاجتماعية



اليوم الثاني: الأربعاء 21 فبراير، تعقد الجلسة الثالثة بعنوان "السلام والتنمية الاجتماعية"، ويترأسها د.رشيد الحمد من الكويت، ومعقب الرئيس د.منى الحديدي من مصر، وتتحدث فيها كل من د.جيلدا هوزا من ألبانيا ود.نيفين مسعد من مصر عن "تأمين الادماج والمشاركة للمرأة والشباب"، بينما يتحدث د.وردون ساموث من مالطا ود.أنس بوهلال من فنلندا عن "توجيه برامج التنمية - الصحة والتعليم والعمران".



السلام والتنمية الثقافية



أما الجلسة الرابعة والتي تعقد تحت عنوان "السلام والتنمية الثقافية" ويترأس الجلسة د.أحمد زايد من مصر ومعقب الرئيس د.باري تومالين من بريطانيا، يتحدث فيها د.كارستين شويرب من مالطا ود.زهير توفيق من الأردن حول "جدلية التراث والتحديث"، بينما يتحدث الدكتور خوان بيدرو من أسبانيا وعبدالإله بلقزيز من المغرب عن "إشكالية مفهوم الدولة الوطنية".



السلام والتنمية الاقتصادية



اليوم الثالث: الخميس 22 فبراير 2024م فتعقد الجلسة الخامسة تحت عنوان "السلام والتنمية الاقتصادية"، يترأسها د.أحمد عتيقة من ليبيا، ومعقب الرئيس د.عادلة رجب من مصر، ويتحدث د.جوليوس سين من إنجلترا وعامر التميمي من الكويت عن "اقتصاد السوق الحر"، بينما يتحدث د.أناستاس أنجيلي من ألبانيا ومواطنته د.نيفيلا راما عن "اقتصاد السوق الاشتراكية.



جلسة خاصة



أما الجلسة السادسة ستعقد كـ"جلسة خاصة": تترأسها لانا مامكغ من الأردن، ويتحدث فيها د.نبيل عياد من بريطانيا، د.باربرا ميخلاك من بولندا، د.رشاد هرمزلو من تركيا، د.عبدالحق عزوزي من المغرب.



وعقدت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام بمحكمة العدل الدولية في العاصمة الهولندية لاهاي في يونيو 2019 حول موضوع تعليم السلام لحماية التراث الثقافي، كما عقدت المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل بمدينة فاليتا عاصمة مالطا برعاية رئيس مالطا جورج فيلا في مارس 2022 حول موضوع القيادة من أجل السلام العادل، فيما تحتضن القاهرة النسخة الثالثة من المنتدى.