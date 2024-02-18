عبدالعزيز الفضلي

تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية تستضيف جمعية الكشافة الكويتية وبالتعاون مع الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات ملتقى الكويت لتكريم رواد ورائدات الوطن العربي وذلك خلال الفترة من 23 حتى 27 من شهر فبراير الجاري .

وقال أمين عام جمعية الكشافة الكويتية، إبراهيم العيد، في تصريح صحافي، إن الملتقى سيقام برعاية رئيس مجلس إدارة مبرة البغلي للابن البار السيد ابراهيم طاهر البغلي على مدى ثلاثة أيام بدءًا من السبت المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم خلاله تكريم أكثر من 100 رائد ورائدة من مختلف الدول العربية والذين لهم تاريخ حافل بالإنجازات على مستوى الوطن العربي في الحركة الكشفية والإرشادية .

وذكر العيد بأن الملتقى سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة منها اجتماع لرؤساء اللجان الفنية بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات واجتماع لرؤساء الرابطات مع اعضاء اللجنة التنفيذية وكذلك اجتماع لاعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات إضافة إلى اجتماع الرائدات مع الأمين العام المساعد لشؤون الرائدات بالاتحاد .

وأضاف بأنه سيقام ايضاً معرض وندوة تثقيفية صحية اضافة إلى قيام الوفود العربية المشاركة في الملتقى برحلة الى مكشات 2 ( جسر الشيخ جابر الاحمد ) ومن ثم زيارة لمتحف الرائد الفلكي عادل السعدون منوهاً الى انه ستتوجه الوفود بعد ذلك الى مزرعة البغلي بمنطقة الوفرة بدعوة من العم ابراهيم طاهر البغلي .

واعرب العيد عن بالغ شكره وتقديره لمجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية وفي مقدمته رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الطريجي الذي ساهم بشكل كبير على تذليل جميع الصعاب من اجل اقامة هذا الملتقى ضمن احتفالاتنا بالاعياد الوطنية، مثمناً كذلك رعاية العم ابراهيم طاهر البغلي للملتقى ومتمنياً في الوقت نفسه التوفيق والنجاح لجميع العاملين في هذا الحدث الوطني الهام .