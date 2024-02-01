«غنينا له بأصواتنا دون موسيقى في موقف السيارات»

مل بي، المغنية البريطانية، تتذكر المرة الأولى التي قابلت فيها المنتج الفني البريطاني سايمون كاول ضمن فريقها: سبايس غيرلز، قبل أن ينجح الفريق، حين حاولن جذب انتباهه ليحصلن على عمل معه، فانتظرنه قبل أن يركب سيارته وصدحن بالغناء بطريقة أكابيلا.