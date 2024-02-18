إسماعيل: المؤتمر سيوفر فرصة لتبادل الخبرات وتبادل الأفكار البحثية



عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس مجلس أقسام الطب النووي في وزارة الصحة د.عبدالرضا إسماعيل، عن انطلاق المؤتمر السنوي لـ " الطب النووي والتصوير الجزيئي تحت عنوان "عصرٌ جديد" تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي خلال الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس 2024 في قاعة سلوى الصباح.

وذكر في تصريح صحافي بأن المؤتمر سيستقطب أشهر الأكاديميين والباحثين والأطباء المتخصصين في البرامج التدريبية ، والذي تشرف عليه كلية الطب النووي التابعة لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.

وافاد د.اسماعيل بأن المؤتمر سيوفر فرصة لتبادل الخبرات وتبادل الأفكار البحثية وبناء التعاون المشترك في هذا التجمع الهام.

وبيّن أن هذا المؤتمر سيناقش أيضا التكنولوجيا والابتكارات في مجال الطب النووي والتصوير الجزيئي مع إتاحة الفرصة للتعاون في مجال البحث العلمي وتطبيقاته السريرية.

ونوه الى أن تخصص الطب النووي قد أثّر بشكل كبير في تشخيص وعلاج الحالات المرضية المختلفة وساهم بشكل كبير في تحسين الرعاية الصحية في القرن الحادي والعشرين.

بدورها، أكدت نائب رئيس المؤتمر د.إيمان العوضي بأن هذا المؤتمر سيضم أكثر من 45 محاضرة بمشاركة أكثر من 25 متحدثا بينهم خبراء من الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا والهند ونخبة من المحاضرين المحليين الذين لهم الخبرة في مجال الطب النووي وآخر مستجداته.



وكشفت عن ورشة عمل مدتها نصف يوم ستكون ضمن المؤتمر ستركز على تقنيي الطب النووي في مجال تقنيات التصوير المقطعي وأساسيات التصوير بالرنين المغناطيسي ، والذي يعد حجر الاساس للاتجاهات المستقبلية في الطب النووي.

واضافت : وللمرة الأولى سوف تكون هناك فرصة لأطباء التخصص في البرامج التعليمية في الطب النووي حول العالم لتبادل رؤاهم حول البرنامج العلمية وهذا له الأثر في بناء جسور المعرفة من خلال النقاشات المتبادلة.