قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.عماد العتيقي إن استراتيجية وزارة النفط الجديدة (2024-2028) تتبع أفضل الممارسات في التخطيط الاستراتيجي بهدف توفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق الأهداف الموضوعة.

جاء ذلك في تصريح للوزير العتيقي نقله بيان صحافي صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد استراتيجية وزارة النفط الخمسية. وشدد الوزير على أهمية أن تكون استراتيجية وزارة النفط الجديدة متناغمة مع رؤية واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لعام 2040.

وأشاد بجهود فريق عمل إعداد الاستراتيجية من الوزارة والمعهد العربي للتخطيط، مؤكدا أهمية الاستراتيجية في تنظيم العمل داخل وزارة النفط واستثمارها في تعزيز قدرات العاملين بالوزارة وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه وطنهم.

وأعرب عن أمله في أن يتم إطلاق الاستراتيجية قريبا، منوها بالدور الحيوي الذي تلعبه وزارة النفط في الحفاظ على موارد البلاد النفطية عبر الاستثمار الأمثل للثروة النفطية وتطوير صناعتها بما يعزز التنمية المستدامة للكويت.

واستمع الوزير إلى شرح قدمه أعضاء اللجنة حول سير العمل في استراتيجية الوزارة (2024 -2028) والتي تأتي متوافقة مع رؤية الكويت لعام 2035 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترسخ الاستقرار والرخاء حيث قام أعضاء اللجنة من المعهد العربي للتخطيط بتقديم عرض تقديمي حول الاستراتيجية المحدثة لوزارة النفط.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة إعداد استراتيجية وزارة النفط، وهم رئيس اللجنة وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح، ونائب رئيس اللجنة الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح، وأعضاء اللجنة من المعهد العربي للتخطيط برئاسة المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. عبدالله الشامي وأعضاء اللجنة من المعهد.