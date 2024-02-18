ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح اليوم اجتماعا لجهاز متابعة الأداء الحكومي بحضور رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل، وذلك في مقر الجهاز.



وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام الجهاز في متابعة آخر مستجدات عدد من المشروعات الحكومية ونسب إنجازها وسبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترضها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.



وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكل مشروعات الدولة بما يسهم في توفير الجهد والوقت وصون الأموال العامة.