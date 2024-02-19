كشف الفنان إياد نصار عن البوستر التشويقي الأول لمسلسل «صلة رحم»، المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان، وذلك عبر صفحته على «فيسبوك»، وظهر على البوستر بوجه سيطرت عليه علامات من الحدة والغضب، كما ظهرت أيضا بطلتا العمل الفنانة يسرا اللوزي، والفنانة أسماء أبو اليزيد، وعلق: «حكاية مناسبة لكل أفراد الأسرة.. مسلسل (صلة رحم) في رمضان».



ويجسد نصار، خلال أحداث مسلسل «صلة رحم»، شخصية «حسام»، ويعمل طبيب تخدير، ومتزوج من يسرا اللوزي التي تدعى «ليلى»، ويناقش العمل قضية تأجير الأرحام، وهو من إخراج تامر نادي، تأليف محمد هشام عبية، ويشارك في البطولة عدد آخر من النجوم، منهم: علي الطيب، دنيا ماهر، عابد عناني، هبة عبد الغني، وآخرون.



الجدير بالذكر أن الفنان إياد نصار كانت له مشاركة درامية سابقة في موسم الدراما الماضي، من خلال مسلسل «تغيير جو»، الذي دارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي، تتخلله أحداث رومانسية، حول مهندسة ديكور، تدعى شريفة (منة شلبي)، تعاني من عدة أزمات، منها معاناة والدتها من الإدمان، وتقع في حب دكتور جامعي متخصص في التاريخ يدعى خالد (إياد نصار)، وضم المسلسل عددا آخر من الفنانين، منهم: شيرين، ميرفت أمين، عصام عمر، سعيد سرحان، وآخرون، وهو من إخراج مريم أبوعوف، تأليف منى الشيمي.