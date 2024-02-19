ودّع الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانيا عالميا وحامل اللقب، دورة بوينس أيرس الأرجنتينية في التنس (250 نقطة)، من الدور نصف النهائي بخسارته أمس الأول أمام التشيلي نيكولاس خاري الحادي والعشرين عالميا 6-7 (2-7) و3-6.



وكان ألكاراز يخوض مشاركته الأولى منذ انتهاء مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عند ربع النهائي أواخر يناير، باحثا عن الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه العام الماضي على حساب البريطاني كاميرون نوري.



لكن بحث الإسباني، البالغ 20 عاما، عن لقبه الأول منذ تتويجه ببطولة ويمبلدون في يوليو الماضي يستمر بعد سقوطه السبت أمام خاري في ثالث مواجهة له مع التشيلي البالغ 28 عاما الذي خسر مباراتيه السابقتين مع ألكاراز، وذلك عام 2023 في نصف نهائي دورة ريو دي جينيرو والدور الثالث لبطولة ويمبلدون.



وقال بعد مشاركته التاسعة الفاشلة منذ تتويجه في ويمبلدون «إنها خسارة صعبة بالنسبة لي، هناك الكثير من الأمور التي يجب تحسينها، لقد لعبت مباراة تنس جيدة لكني مازلت بعيدا عن مستواي الحقيقي».



وتابع «إنها دورة معقدة، الأولى لي على أرض ترابية منذ فترة طويلة، لم أستغل الفرص التي أتيحت لي ولم ألعب جيدا في الشوط الفاصل، وكان بإمكان الجمهور الشعور بذلك».