شددت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج على ضرورة التصدي للانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.



وطالبت الشيخة جواهر في تصريح لـ (كونا) خلال أعمال الدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تستضيفها الدوحة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف عدوان الكيان المحتل على قطاع غزة وفتح ممرات لإرسال المساعدات الإنسانية.



وأكدت أهمية ما تتضمنه الدورة من بنود مثل التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة إلى جانب الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال.



وأوضحت أنه من ضمن بنود هذه الدورة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومواكبة تنفيذ الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.