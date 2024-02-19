نظّم معهد «سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي»، التابع لوزارة الخارجية، ندوة بعنوان «الديبلوماسية الرياضية: المفهوم والممارسة» بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد السفير ناصر الصبيح وعدد من رؤساء البعثات الأجنبية والديبلوماسيين.



وقال رئيس المركز القطري للصحافة سعد الرميحي في كلمة خلال الندوة إن الديبلوماسية الرياضية تسهم في تحسين العلاقات وتمتينها بين الشعوب والأفراد على مستوى العالم وتجاوزها الحدود الجغرافية والثقافية وتسهيل التواصل بين مختلف الثقافات واللغات. وأوضح الرميحي أن الرياضة تستخدم كقوة ناعمة في تحسين العلاقات بين الدول رغم وجود الخلافات السياسية أحيانا، منوها بالتجربة القطرية في الرياضة وانجازاتها اللامعة على المستويين الإقليمي والدولي.



من جهته، قال الاعلامي الرياضي مساعد الفوزان في كلمة مماثلة في الندوة إن الديبلوماسية الرياضية تسهم في تعزيز العلاقات بين الدول، اذ تؤدي إلى مشاركة الثقافات ونشر قيم التعاون والتآخي بين الشعوب.