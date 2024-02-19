

دارين العلي



اختتم مكتب الشهيد فعاليات مهرجان أغلى وطن بمناسبة الأعياد الوطنية والذي أقيم في حديقة الشهيد على مدار ثلاثة أيام.



في هذا الشأن، قال الوكيل المساعد في الديوان الأميري مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفـــان إن المهرجان برعايــــــــة وحضور وزير شوؤن الديوان الأميري رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد الشيخ محمد العبدالله وبمشاركة العديد من الجهات الحكوميـــــة والأهلية.



وأعلن العوفان أن جميع المشاركات من جهات الدولة مشجعة ومفرحة، ما يعكس الدور المميز لهـــــا في انجاح هذه الفعالية لعرض اعمالهــــــم وأنشطتهم في الجناح الــخاص بهم في قاعـــــة حديقــــة الشهيد، وبالإضافــــة لطابــــــور العرض العسكــــري والفرق الشعبيـــــة التي أمتعت الحضور بالأغــــاني الشعبيـــة والوطنية.



وتحدث عن اهمية جناح الطفل الذي كان محط الأنظار والمشاركة والمتابعة وتميز بما يقدمه للجمهــــور من رواية لقصــــص الشهداء الأبرار، كما تم تقديم جوائز مالية للمشاركين بإذاعة دولة الكويت.



ولفت إلى انه تم تكريم الجهات المشاركة في هذه الفعالية وهم اكثر من 22 جهة شاركوا الكويت أفراحها وأعيادها الوطنية تخليدا لشهداء الكويت الأبرار وتكريما لأسرهم الذين حضروا هذه الفعاليات وشاركوا الكويت أفراحها كما تم افتتاح جدارية وقائع الاستشهاد منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا من عمل طالبات كلية التربية الأساسية «قسم التربية الفنية» والتي جسدت مدى التلاحم الوطني بين فئات المجتمع.